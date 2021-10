Raheem Sterling llegó al City procedente del Liverpool. | Fuente: EFE | Fotógrafo: IAN LANGSDON

Si bien Raheem Sterling fue titular en Manchester City ante el PSG por Champions League, el delantero inglés no goza de los minutos que quisiera de parte de Pep Guardiola (solo 250 en Premier League). Es por ello que podría cambiar de club.

Según reporta este sábado el diario AS, Raheem Sterling medita su futuro y en el mes de enero cambiaría de aires fuera del Manchester City. No es titular indiscutible, situación que no le gusta en su presente en lo que va de la temporada.

El citado medio español apunta que el momento de Sterling se ha vuelto "insostenible", por lo que si no cambia verá la forma de buscar una salida del City. Y hay grandes clubes interesados en sus servicios.

Sterling, con pie y medio fuera del Manchester City

Raheem Sterling también tiene pasado en el Southampton. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Y es que en el mes de septiembre, la prensa del Viejo Continente reportó que Barcelona lo tiene en cuenta, ante la falta de gol perdida tras las salidas de Luis Suárez, Lionel Messi y Antoine Griezmann.

Es más, Sport sostuvo -en su momento- que su arribo sería para cubrir el hueco que dejó el 'Principito', quien regresó a la tienda del Atlético de Madrid.

"Tiene contrato con el City hasta el verano de 2023. Presumiblemente, su relación laboral podría acabar mucho antes", es lo que indica la prensa española.

Por otra parte, se espera que Raheem Sterling sea suplente en el partidazo que el cuadro de Pep Guardiola sostendrá ante Liverpool este domingo por la séptima jornada de la Premier League.

Los 'citizens' marchan en el sexto lugar del torneo con 13 puntos, a tres unidades del líder Chelsea.

