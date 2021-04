Said Benrahma, jugador del West Ham, y Steve Harris, bajista de Iron Maiden, promocionan la camiseta. | Fuente: @IronMaiden

Steve Harris, bajista y fundador de la mítica banda de heavy metal Iron Maiden, siempre ha mostrado su amor por la camiseta del West Ham, conjunto de la Premier League. Es más, en el bajo con que toca en los escenarios está el escudo del club del cual es hincha.

En 2019, Iron Maiden y West Ham colaboraron por primera vez en el lanzamiento de una camiseta local en conjunto. Ahora, dos años después, ambos tomaron la decisión de lanzar una segunda debido al tremendo éxito que tuvo la que vendieron en un inicio.

Desde este sábado ya se puede adquirir en modo preventa la nueva camiseta entre el West Ham y Iron Maiden, a un precio de 55 euros en la web del club sin gastos de envío. La misma es una de condición visitante en un color azul marino, el cual tiene el escudo del club y también el logotipo del Fan Club oficial de la banda.

Iron Maiden y West Ham, pasión por la música y el fútbol

Parte de la nueva colección entre Iron Maiden y el West Ham. | Fuente: @IronMaiden

No todo queda allí ya que también lanzaron indumentaria de entrenamiento bajo el nombre de 'Die with your boots on', título de una de sus canciones del cuarto álbum 'Piece of mind'.

"Luego de miles camisetas de local vendidas, hubo un gran apetito del club y la banda para que los fans en todo el mundo disfruten tanto del fútbol como de la música", es lo que reza un comunicado en la página oficial del sexteto británico.

West Ham siempre dice presente en los conciertos de Iron Maiden. | Fuente: @IronMaiden

Además, Steve Harris también se manifestó al respecto. "Ha sido increíble porque hemos vistos a fans con las camisetas. Ahora lo estamos haciendo bien en la Premier League y era hora de sacar indumentaria de visitante", añadió.

Hay que tener en cuenta que el West Ham marcha actualmente en el cuarto puesto del torneo inglés, ubicación que le da un lugar en la próxima edición de la Champions. ¿Será que Iron Maiden es la cábala?

