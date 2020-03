El cantante Bruce Dickinson, conocido por ser vocalista de Iron Maiden, presentará su unipersonal en Lima. | Fuente: Difusión

El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, llegará por primera vez a Lima para presentar su espectáculo unipersonal “What Does This Button Do?”. Move Concerts anunció que las entradas saldrán a la venta el próximo 16 de marzo.

El nombre del show está inspirado en su autobiografía “What Does This Button Do?”, que publicó en el 2017. En ese sentido, el cantante inició con pocas presentaciones un espectáculo en formato de preguntas y respuestas hasta que se terminó convirtiendo en una sesión de entretenimiento completo, parecido a una rutina de Stand-Up Comedy.

Bruce Dickinson es uno de los músicos más famosos del mundo; pero mantiene otras aficiones. Es piloto y capitán de una aerolínea, emprendedor de aviación, cervecero, orador motivacional, guionista de cine, novelista, presentador de radio, actor de televisión, comentarista deportivo y esgrimista internacional.

“What Does This Button Do?” dura más de dos horas y ha recorrido el mundo con un enorme éxito. En la primera parte, Bruce mira con humor su colorida vida como una montaña rusa, contando historias y anécdotas que no se encuentran en una página de internet, fotos jamás vistas. Incluso, el artista británico interpreta una canción a capella.

En la siguiente mitad, el frontman de Iron Maiden dedica por completo espectáculo a una sesión de preguntas y respuestas, donde las interrogantes más descabelladas reciben las mejores respuestas. El recordado Bruce Dickinson presentará su show por primera vez a Lima. Las entradas salen a la venta desde el 16 marzo en los módulos de Teleticket de Wong y Metro.