Xavi lo tiene claro: ¿en qué liga tiene pensado dirigir en los próximos meses?

¿Se le dará? Xavi Hernández, exjugador y entrenador del Barcelona, aseguró que le encantaría trabajar en la Premier League por la pasión que se respira en sus estadios, al tiempo que admitió que en España se depende mucho de los resultados.

Xavi, que no entrena desde que dejó el Barcelona en mayo de 2024, dio una extensa entrevista a The Athletic, en la que habló de su pasión por el fútbol y de sus planes futuros.

"No tengo prisa, pero me gustaría un buen proyecto. Un proyecto en el que me digan: 'Tienes cuatro años para trabajar y desarrollar un proyecto'. Me encantaría trabajar en la Premier, porque me encanta la pasión que hay allí. En España, es todo sobre los resultados", afirmó Xavi.

Xavi y el presente de los entrenadores

Como técnico del Barcelona, entre noviembre de 2021 y mayo de 2024, ganó una Liga y una Supercopa de España, después de haber conquistado varios títulos en su paso por el Al-Sadd como técnico

"Mira lo que le ha pasado a (el italiano Carlo) Ancelotti, con todo el mundo criticándole. No es justo. Ha ganado treinta títulos en diez años y le critican como si no hubiese ganado nada. (El entrenador del Athletic Club, Ernesto) Valverde lo explicó a la perfección: 'Si critican a Ancelotti, ¿qué esperanza hay para el resto?'. La presión en España es muy difícil, especialmente en Barcelona y Madrid", indicó por la eliminación del conjunto blanco en cuartos de final de la Champions League.

"Chelsea con (Enzo) Maresca, un buen proyecto, el Arsenal con (Mikel) Arteta, un buen proyecto. Es su sexto año allí y ha habido temporadas difíciles, pero el club confió en el proceso y siguió. Eso no pasa en España", reiteró Xavi Hernández, ganador de 8 Ligas, 3 Copas del Rey, 4 Ligas de Campeones y dos títulos del Mundial de Clubes como futbolista del FC Barcelona.

Campeón de dos Eurocopas (2008 y 2012) y del Mundial de Sudáfrica 2010 como futbolista de la selección española, Xavi Hernández también aseguró que le encantaría entrenar a un equipo nacional y que, cuando soñaba con ser entrenador, tenía la ilusión de ganar un Mundial o una Eurocopa.

España y el deseo de Xavi

Además, no descarta dirigir algún día a España. "¿Por qué no? O a cualquier otra. No tengo prisa. No tengo una obsesión de dónde quiero entrenar. Estoy tranquilo viendo fútbol y estando con mi familia".

"El máximo de partidos que he visto en un día fueron ocho. Me gusta analizar equipos. A lo mejor pongo en mi ordenador 'Atalanta' y me veo cuatro partidos seguidos. ¿Por qué? Porque me interesa lo que (Gian Piero) Gasperini está haciendo".

