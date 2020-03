Presidente de Estudiantes de La Plata: "No me cuesta tanto llamar a Dani Alves". | Fuente: AFP

El último martes, Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata, confesó a través de una transmisión en vivo que llamaría a Dani Alves para preguntarle "si quiere venir". El comentario, como era de esperarse, generó todo tipo de reacciones.

Este jueves, ante la intriga de muchos hinchas, se refirió al tema relacionado al actual mediocampista de Sao Paulo: "Eso fue un en vivo, salían preguntas, vi un comentario y lo respondí, pero de manera divertida porque se daba en el momento", sostuvo.

Sin embargo, también afirmó: "Ahora, tampoco me cuesta mucho pedir su teléfono y llamarlo, y que me conteste de la misma manera en que se dio la respuesta y la pregunta", agregó en diálogo con radio Del Plata AM 1130.

Por otro lado, por todo lo que viene pasando a raíz del coronavirus y la suspensión de la Superliga Argentina, el representante del equipo precisó: "Ahora en lo que menos pensamos es en ver a quién traemos".

Respecto a la diíficil situación, Verón se refirió a la reducción de sueldo de futbolistas: "Hay jugadores que pueden soportar cobrar un sueldo mínimo. Posiblemente a alguno le toque una rebaja para poder ayudar al de al lado. Es lo que corresponde. Alguno lo podrá hacer y otro tendrá que ajustarse, tener los pies sobre la tierra", finalizó.