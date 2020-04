Alex Telles (d) | Fuente: AFP

Tomas Tuchel, entrenador del PSG, tiene como una prioridad reforzar la defensa y especialmente el lateral izquierdo, por ello es que ha puesto sus ojos en el brasileño Alex Telles del Porto de Portugal, quien habría acordado ya los términos de su vinculación para la próxima temporada con el elenco parisino.

Según el medio Globo Esporte, Alex Telles no tiene pensado renovar su contrato con el Porto que acaba en junio del 2021 y por eso es que ha aceptado la propuesta del PSG. El equipo francés le ofrece un contrato por 4 años y casi el doble de lo que gana con los 'Dragones'. Además, el zurdo de 27 años ya habría conversado con el técnico Tomás Tuchel y estaría convencido de formar parte de sus nuevo proyecto. "Todavía no he decidido nada, pero sí es verdad que el PSG llamó a mí agente. Cuando pase todos esto, tomaré una decisión", dijo Telles.

Alex Telles también estaba en la agenda del Barcelona para la próxima temporada, pero por ahora el cuadro azulgrana está más enfocado en los fichajes de Lautaro Martínez y Neymar. Si es que por alguna extraña razón el fichaje del lateral brasileño no se llega a dar, el PSG centrará su atención en el francés del AC Milan, Theo Hernández, quien es uno de los mejores defensores en la Serie A de Italia.