Thiago Silva no ganó títulos internacionales con la camiseta del PSG. | Fuente: AFP

Desde 2012 hasta mediados de 2020, Thiago Silva defendió la camiseta del PSG. Sin embargo y con el pasar de los años, hubo desconfianza de parte de la dirigencia parisina para renovarle contrato. Así, el defensor brasilero salió del cuadro de la ciudad de París.

Actualmente, Thiago Silva defiende la camiseta del Chelsea en la Premier League, pero no olvida su pasado en la tienda del PSG. Sin embargo, este martes tuvo comentarios hacia el cuadro francés después que este no le ofreciera una renovación de contrato al final de la temporada pasada.

"Nunca me ofrecieron una cosa. Ni siquiera un ¿'Thiago, aceptarías un euro para quedarte? Absolutamente nada. Esto fue algo muy perturbador", fue lo que indicó el zaguero central de los 'blues' a FourFourTwo.

Thiago Silva, con el corazón dolido en PSG

Thiago Silva también tiene pasado en Italia con AC Milan. | Fuente: AFP

Asimismo, el internacional con la Selección de Brasil y campeón de la Copa América 2019 lamentó que no haya sido despedido por su exinstitución como él cree que mereció.

"En medio de una pandemia tuvieron tres meses para planear una despedida. No obstante, no hubo nada. Fueron ocho años que estuve como capitán y con títulos. No es que haya estado una temporada o algunos meses", añadió el también exFluminense.

Es más, también levantó la voz para hablar de uno de sus excompañeros: Edinson Cavani. Thiago Silva no se guardó nada. "Lo mismo le pasó a él. Merece muchísimo más respeto", sentenció el defensor. Ama al PSG, pero no le gustó nada cómo se dio su salida de la 'Ciudad de la Luz'.