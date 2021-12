Sergio Ramos en entrenamiento de PSG. | Fuente: AFP

El argentino del París Saint Germain (PSG) Lionel Messi, que era duda a causa de una gastroenteritis, figura en el grupo de convocados para recibir al Niza este miércoles, un choque en el que no estarán el lesionado Neymar ni Sergio Ramos.

La 'Pulga', que recibió el lunes su séptimo Balón de Oro, así como su compatriota Leandro Paredes, no participaron en el entrenamiento del martes a causa de unos "síntomas de gastroenteritis", como indicó su club.

Titular contra el Saint Etienne el pasado domingo por primera vez desde su llegada a París en julio, el central español Sergio Ramos disfrutará de descanso, al igual que el lateral también español Juan Bernat.

Y la superestrella Neymar, víctima de un esguince en el tobillo izquierdo el domingo, causa baja para este partido, y probablemente para las próximas "seis u ocho" semanas.

Sergio Ramos ilusionado en debut

El español Sergio Ramos, que debutó el domingo con el PSG, expresó su felicidad por poder por fin estrenarse con su nuevo equipo y aseguró que ahora tan solo mira "al futuro con ilusión y optimismo".



"Victoria y regreso. ¡Qué ganas tenía! No os hacéis una idea", aseverÓ el internacional español en un mensaje publicado en sus redes sociales tras la disputa del encuentro, en el que admite que "han sido meses difíciles, de incertidumbre, muchos cambios y sobre todo dolor por no poder hacer aquello que me apasiona, jugar al fútbol".





