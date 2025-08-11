Últimas Noticias
PSG vs Tottenham EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la Supercopa de Europa 2025?

PSG vs Tottenham EN VIVO | Guía de TV Supercopa de Europa
PSG vs Tottenham EN VIVO | Guía de TV Supercopa de Europa | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

PSG vs Tottenham se enfrentarán por la Supercopa de Europa. Conoce a qué hora empieza y por dónde ver el partido EN VIVO.

La temporada del fútbol europeo se empieza a mover. Este miércoles 13 de agosto, PSG vs Tottenham se enfrentan por la Supercopa de Europa, encuentro que disputan los ganadores de la Champions League y de la Europa League. 

El cuadro francés llega al cotejo "descansado". Y es que el equipo de Luis Enrique no ha jugado ni un solo encuentro tras la final del Mundial de Clubes, que terminó hace poco menos de un mes. El conjunto inglés, en tanto, ha jugado seis partidos amistosos, cayendo en el último ante Bayern Munich por 4-0. ¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO?

El cotejo se disputará en el Bluenergy Stadium de la ciudad de Údine (Italia), desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

PSG vs Tottenham: ¿Cómo llegan los equipos a la Supercopa de Europa 2025?

PSG llega al partido tras un largo descanso de cerca de un mes, luego de participar en el Mundial de Clubes, torneo jugó la final. Tottenham, en cambio, ha disputado seis encuentros de pretemporada, ganando dos, empatando tres y perdiendo uno. 

¿Cuándo y dónde juegan PSG vs Tottenham en vivo por la Supercopa de Europa 2025?

El partido entre PSG vs Tottenham por la Supercopa de Europa se disputará este miércoles 13 de agosto en el Bluenergy Stadium de la ciudad de Údine (Italia). El recinto tiene capacidad para 25 132 espectadores.

¿A qué hora juegan PSG vs Tottenham en vivo por la Supercopa de Europa 2025?

  • En Perú, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 2:00 p.m.
  • En Francia, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 9:00 p.m.
  • En Inglaterra, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 8:00 p.m.
  • En Colombia, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 2:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 2:00 p.m.
  • En Chile, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 3:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 3:00 p.m.
  • En Brasil, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 4:00 p.m.
  • En Argentina, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 4:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 4:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 4:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido PSG vs Tottenham comienza a la 1:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido PSG vs Tottenham comienza a la 1:00 p.m.

¿Dónde ver el PSG vs Tottenham en vivo por TV?

El partido entre PSG vs Tottenham se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. También se podrá ver vía streaming por Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

PSG vs Tottenham: alineaciones posibles

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruíz; Doué, Kvartsskhelia y Dembélé.

Tottenham: Vicario; Poro, Romero, Van de Ven, Spence; Bissouma, Bentancur; Jhonson, Sarr, Kudus; Richarlison.

¿Quiénes fueron los últimos campeones de la Supercopa de Europa?

  • 2024: Real Madrid
  • 2023: Manchester City
  • 2022: Real Madrid
  • 2021: Chelsea
  • 2020: Bayern Munich
  • 2019: Liverpool
  • 2018: Atlético de Madrid
PSG Tottenham Supercopa de Europa

