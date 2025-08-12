PSG vs Tottenham EN VIVO: se enfrentan en Údine por la Supercopa de Europa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

PSG vs Tottenham EN VIVO: se enfrentan este miércoles 13 de agosto por la Supercopa de Europa. El cotejo se disputará en el Bluenergy Stadium de la ciudad de Údine (Italia), desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

PSG vs Tottenham: altas y bajas para la Supercopa de Europa 2025

PSG no contará para este encuentro con Senny Mayulu (lesión), Joao Neves (sanción) y Gianluigi Donnarumma (no convocado). Tottenham, en tanto, no tendrá en sus filas a James Maddison y Dejan Kulusevski, ambos por lesión.

¿Cuándo y dónde juegan PSG vs Tottenham en vivo por la Supercopa de Europa 2025?



El partido entre PSG vs Tottenham por la Supercopa de Europa se disputará este miércoles 13 de agosto en el Bluenergy Stadium de la ciudad de Údine (Italia). El recinto tiene capacidad para 25 132 espectadores.

¿A qué hora juegan PSG vs Tottenham en vivo por la Supercopa de Europa 2025?



En Perú , el partido PSG vs Tottenham comienza a las 2:00 p.m.

, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 2:00 p.m. En Francia , el partido PSG vs Tottenham comienza a las 9:00 p.m.

, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 9:00 p.m. En Inglaterra , el partido PSG vs Tottenham comienza a las 8:00 p.m.

, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido PSG vs Tottenham comienza a las 4:00 p.m.

En México (CDMX), el partido PSG vs Tottenham comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido PSG vs Tottenham comienza a la 1:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el PSG vs Tottenham en vivo por TV?



El partido entre PSG vs Tottenham se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. También se podrá ver vía streaming por Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

PSG vs Tottenham: alineaciones posibles

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruíz; Doué, Kvartsskhelia y Dembélé.

Tottenham: Vicario; Poro, Romero, Van de Ven, Spence; Bissouma, Bentancur; Jhonson, Sarr, Kudus; Richarlison

