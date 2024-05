¿Qué canales transmiten el Atalanta vs Leverkusen en vivo y en directo por la final de Europa League?

Atalanta y Bayer Leverkusen se enfrentarán en vivo esta semana por la gran final de Europa League 2024 en Dublín, en un duelo inédito en esta instancia. El equipo italiano buscará romper el invicto del equipo de Xabi Alonso, que alcanza los 51 partidos invicto. A continuación, revisa los canales que transmitirán el duelo por el título.

¿Cómo llegan Atalanta y Leverkusen a la final de Europa League?

El elenco alemán viene firmando una espectacular temporada con Xabi Alonso, con el cual no solo conquistó su primer título de Bundesliga, sino que también ha logrado llegar a las finales de Europa League y de la Copa Alemana. Ahora, Leverkusen -que clasificó luego de eliminar a AS Roma- tiene una cita con la historia e intentará alzar su segundo trofeo internacional.

Al frente está el Atalanta, que buscará celebrar luego de perder en la final de la Copa Italia ante Juventus. El equipo de Gian Piero Gasperini tiene ante sí la oportunidad de ganar su primer título internacional, en una etapa a la cual llegó luego de dejar en el camino al Marsella de Francia en tanda de penales.

¿Cuándo y dónde juegan Atalanta vs Leverkusen en vivo, por final de Europa League 2024?

El partido Atalanta vs Leverkusen está programado para este miércoles 22 de mayo en el Arena Dublin, ubicado en la ciudad de Dublín, en Irlanda. El choque correspondiente por la final de la Europa League 2024 iniciará desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y las 9:00 p.m. de España.

¿A qué hora juegan Atalanta vs Leverkusen en vivo por final de Europa League en el mundo?

En México, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a la 1:00 p.m.

En Perú, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 2:00 p.m..

En Colombia, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 2:00 p.m.

En Panamá, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 3:00 p.m.

En Chile, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 4:00 p.m.

En Argentina, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 4:00 p.m.

En Brasil, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 4:00 p.m.

En Inglaterra, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 8:00 p.m.

En Portugal, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 8:00 p.m.

En España, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 9:00 p.m.

En Italia, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 9:00 p.m.

En Francia, la final Atalanta vs Leverkusen empieza a las 9:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Atalanta vs Leverkusen en vivo, final de Europa League en Sudamérica?

La UEFA detalló que la final Atalanta vs Leverkusen será transmitida en diferentes partes del mundo. En el caso de Perú y el resto de Sudamérica, este cotejo podrá ser visto a través de las señales de ESPN y también por la plataforma de streaming STAR Plus. Asimismo, puedes escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. De otro lado, el minuto a minuto del partido estará a cargo de RPP.pe.

¿Qué canales transmiten Atalanta vs Leverkusen en vivo, final de Europa League en México y Estados Unidos?

Además, el partido Atalanta vs Leverkusen también podrá ser visto en diferentes puntos de Norteamérica. En el caso de Estados Unidos, la cadena CBS y TUDN lo transmitirá en vivo, mientras que en México lo emitirá FOX Sports y ESPN.

¿Qué canales transmiten Atalanta vs Leverkusen en vivo, final de Europa League en España?

También podrás seguir el minuto a minuto del Atalanta vs Leverkusen en tierra española por las diales de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones UHD, M+ Liga de Campeones y LaLiga TV Bar.

Atalanta vs Leverkusen: ¿cuáles son las alineaciones posibles?

XI de Atalanta: Juan Musso, Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti, Sead Kolasinac, Davide Zappacosta, Marten De Roon, Ederson, Matteo Ruggeri; Teun Koopmeiners, Charles De Ketelaere y Gianluca Scamacca. DT: Gian Piero Gasperini.

XI de Bayer Leverkusen: Matej Kovár; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Piero Hincapié; Josip Stanisic, Robert Andrich, Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong y Florian Wirtz; Amine Adli. DT: Xabi Alonso.