Rodrygo marcó un golazo para el Real Madrid de Ancelotti. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JUANJO MARTIN

Felicidad blanca. El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reconoció que es "difícil de explicar" la diferencia de nivel de su equipo, que jugó "mal" la primera mitad y "bien" la segunda ante Atlético (3-1) por los cuartos de final de la Copa del Rey.

"La verdad que es difícil entender cómo un equipo que juega tan mal la primera parte juega tan bien la segunda. Es algo difícil de explicar", dijo el DT del Real Madrid en rueda de prensa tras la victoria sobre el Atlético de Madrid.

También, el técnico del Real Madrid menciono que "hubo más compromiso por parte de todos. El banquillo en este momento nos está ayudando mucho. Lo necesitamos por lo que exige este momento de la temporada. Todos los jugadores pueden aportar porque un periodo de temporada con demasiados partidos".

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Real Madrid sigue en carrera en la Copa del Rey

Este fue el 1-1 del Real Madrid ante el Atlético. | Fuente: D Sports

En otro momento, el también exDT del Chelsea, PSG y AC Milan volvió a criticar la carga de partidos.

"Es un calendario demasiado exigente, pero esto es lo que hay. Tenemos que intentar arreglarlo de la mejor manera posible. Este calendario no te permite recuperar al 100 % a los jugadores y te cuesta lesiones. Tenemos que mirar a la cantera. Hoy ha jugado un Mario Martín con mucha proyección y hay otros que tendrán la posibilidad de estar con nosotros en este periodo", dijo.

Además, comentó la frustracion de los colchoneros, que se vieron con un hombre menos frente a su Real Madrid.

"La he visto (tarjeta roja) muy lejos. La de Ceballos no la recuerdo y la de Savic estaba a 30 metros de lo que ha pasado... a mí me pareció amarilla clara. Ellos jugaron muy bien, con un juego distinto al normal; es normal que les moleste perder después de un partido en el que han jugado bien", declaró.

Real Madrid y lo que pasó con Vinícius Junior

En tanto, Carlo Ancelotti fue más que critico por lo ocurrido con Vinícius Junior en las horas previas al encuentro.

"De 'Vini', lo de siempre. Estaba con mucha ilusión y con muchas ganas de volver a jugar delante de su afición. Hizo un partido muy bueno, luchando hasta el final; su gol ha sido un premio. Lo que ha pasado ha sido muy lamentable, pero él estaba focalizado en el partido", comentó. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Qué influencia tienen los pensamientos positivos o negativos a la hora de dormir?

Los problemas del sueño son generalizados, particularmente en los adultos mayores. Gran parte del trabajo examina los factores psicológicos que afectan negativamente al sueño; menos estudios examinan aquellos con un efecto positivo