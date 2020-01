Se definieron las llaves de los octavos de final. | Fuente: Composición - AFP - EFE

El sorteo por los octavos de final de la Copa del Rey se realizó en la sede de la RFEF. Los rivales del Real Madrid y Barcelona ya están definidos, y los encuentros se jugarán este 28, 29 y 30 de enero.

El rival para Real Madrid es el Zaragoza, club que actualmente disputa la Segunda División de España. Por su parte, Barcelona se enfrentará ante el Leganés, con el cual también compite en LaLiga. El gran ausente en los octavos de final de la Copa del Rey es el Atlético de Madrid, el cual fue eliminado por el Cultural Leonesa.

El resto de llaves son Badajoz vs. Granada, Cultural León vs. Valencia, Tenerife vs. Athletic Bilbao, Mirandés vs. Sevilla y Real Sociedad vs. Osasuna. El equipo del peruano Luis Advíncula, Rayo Vallecano, se enfrentará ante el Villarreal para buscar un cupo a los cuartos de final del torneo.

En la ceremonia también se sorteó las llaves de la Copa de la Reina donde los encuentros quedaron de la siguiente forma: Athletic Bilbao vs. Granadilla, Tacon (Real Madrid) vs. Rayo Vallecano, Sporting de Huelva vs. Barcelona, Sevilla vs. Levante, Real Sociedad vs. Madrid CFF, Espanyol vs. Logroño, Deportivo Abanca vs. Valencia y Real Betis vs. Atlético de Madrid.