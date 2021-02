David Alaba ganó el 'sextete' con Bayern Munich en 2020-21 | Fuente: Instagram

Secreto a voces que terminó siendo confirmado por él mismo. El defensa David Alaba anunció este martes su marcha del Bayern Munich, aunque no reveló en qué equipo continuará su carrera ya que todavía estudia las ofertas.

"He decidido que haré algo nuevo después de la temporada y abandonar el Bayern. No ha sido una decisión fácil, fue difícil. Llevo más de 13 años aquí y tengo el club en el corazón", dijo el futbolista austríaco en conferencia de prensa.

Su contrato finaliza en junio próximo y luego de desistir meses atrás por firmar una nueva renovación, se irá del campeón alemán como agente libre, situación que le abre muchas puertas para su siguiente destino.

"No he decidido a dónde voy, ya se verá", respondió al ser interrogado sobre su futuro.

David Alaba ha ganado 26 títulos con el Bayern Munich, entre ellos dos Champions League en 2013 y 2020, la primera jugando como lateral izquierdo y la segunda como central. Aquellas cualidades de ocupar diversas posiciones en el campo son atractivas para elencos como el Real Madrid y Barcelona, con los que se relacionó en el mercado de transferencias. Incluso, se refirió a su vínculo con el idioma español.

"Mi gente está en diversas conversaciones, me informan, al final tomaré una decisión. Hemos tenido españoles en nuestro equipo y uno aprende un poco. Cuando está Lucas (Hernández) al lado, le resulta más fácil que le hable en español pese a que su alemán mejora, pero mi español no es bueno", indicó.

El austríaco buscará su tercera Champions con los ‘bávaros’ antes de concluir su ciclo, el cual llegó a su cúspide semanas atrás con la obtención del ‘sextete’.

“El Bayern me ha marcado como persona, he gozado aquí de una carrera impresionante y de grandes momentos. Por eso estoy agradecido con el club, por eso ha sido una decisión difícil, por eso me he tomado tiempo", remarcó.





