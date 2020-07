Muniain y Modric. | Fuente: AFP

Iker Muniain, capitán de Athletic Club, se mostró crítico contra el arbitraje y especialmente por las decisiones del VAR luego de la derrota 1-0 ante el Real Madrid, en San Mamés, por la fecha 34 de LaLiga Santander.



El mediapunta español de 27 años dijo que, a su parecer, no considera que fue penal a favor del cuadro merengue. "No he visto el penalti repetido, pero en directo me ha dado la sensación de que no era. Ya estamos viendo como está siendo la tónica en estas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas situaciones. Cada uno que saque sus propias conclusiones", señaló.

Muniain se quejó que el árbitro no cobró penal tras una falta contra su compañero Raúl García. "No lo he visto en el momento, pero Raúl me dice que Ramos le pisa claramente. Al final, es lo de siempre, en nuestra área han revisado la jugada y en su área no", agregó a Movistar.

Finalmente, el experimentado futbolista habló sobre la jugada contra Luka Modric. "Son lances del partido. Yo sólo he ido a chocar y me han sacado tarjeta amarilla", finalizó.

Real Madrid sumó 77 puntos y es líder indiscutible a falta de cuatro partidos de la culminación de LaLiga.