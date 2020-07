Zinedine Zidane: "Me cansa que digan que ganamos por los árbitros". | Fuente: AFP

Este domingo Real Madrid ganó por 1-0 a Athletic de Bilbao y continúa como puntero en la tabla de posiciones de LaLiga. Por su parte, Zinedine Zidane, lejos de sentirse virtual campeón, asegura no sentirse nada seguro desde su liderato.

"Hasta que no esté ganada matemáticamente no podemos relajarnos y pensar en el título. Hemos demostrado nuestra fuerza y nuestra solidez. No voy a hablar de media Liga y esas cosas aunque me preguntes todos los días, porque tengo mucha experiencia en mi carrera, también como jugador, y todos los partidos son difíciles", aseguró el entrenador de la 'Casa Blanca' en conferenciade prensa.

Asimismo, se mostró incomodo respecto a los rumores que asegura que el VAR y el arbitraje en general están beneficiando al Real Madrid, un equipo que lleva ganando siete partidos seguidos.

"Estoy cansado que se diga que ganamos por los árbitros. Esto no va a cambiar. Pero los jugadores merecen respeto. Nadie nos va a alejar de nuestro objetivo", precisó 'Zizou'.

Por su parte, afirmó que el ritmo de la competencia desde su reanudación afecta al rendimiento físico de sus jugadores, a quienes tiene que ir variando para no desgastar: "Jugamos cada tres días. Pero no creo que sea algo nuestro solo, creo que es algo de todos los equipos. Al final del partido se nota, hay mucha diferencia entre el inicio y el final", finalizó.