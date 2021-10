Carlo Ancelotti dirige su segunda etapa en Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que el árbitro se equivocó en la acción de Vinicius Junior en la que a su juicio sufre penalti y tras el empate sin goles ante Osasuna, reconoció que le gustó su equipo. Fue por la fecha 11 de LaLiga.



"Me llamarán loco, pero mi equipo me ha gustado. La primera parte no mucho porque no hicimos cambios de orientación, pero la segunda parte no tengo nada que reprochar a mis jugadores, lo han dado todo y tenemos que seguir así en Real Madrid", dijo Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

El DT del Real Madrid lamentó el arbitraje por la acción de Vinicius Junior que no fue señalada como penalti, sin entender la razón por la que no entró el VAR, y el poco tiempo añadido.

Real Madrid se mete en la cima de LaLiga con la igualdad

Real Madrid pasó momentos de peligro frente al Osasuna. | Fuente: ESPN

"Es un tema complicado, la única cosa que he visto era que Vinicius le decía al árbitro que mirase el VAR y me parecía un pisotón de penalti. No sé por qué el VAR no ha intervenido y el problema es que no se puede saber", aseguró.



"El tiempo añadido me pareció poco por la evolución del partido, he pedido una explicación que no me ha convencido mucho", añadió.



Asimismo, defendió el esfuerzo de sus jugadores en Real Madrid, a los que no dejó ningún reproche.

"De los tres últimos partidos en casa, dos merecimos ganar, ante Sheriff y Osasuna, por lo que hicimos. Son partidos más complicados por las características de la plantilla. Tenemos extremos fuertes pero en este tipo de partidos nos falta presencia en área que te dan medios que entran. Tenemos dificultades, lo hemos intentado en la segunda parte entrando por fuera, con centros peligrosos", sostuvo.



Por último, valoró la situación de Ronald Koeman en Barcelona, quien ya fue cesado en su cargo.

"Me han destituido muchas veces y sigo aquí vivo, contento, es parte de tu trabajo ser destituido. Tienes que darlo todo hasta que eres entrenador, el día después de que te echan hay que mirar adelante con la conciencia tranquila por darlo todo y creo que Koeman está dando todo lo que puede dar", finalizó. (EFE)

