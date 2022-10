Carlo Ancelotti | Fuente: AFP

En los últimos días, Xavi Hernández reveló que llamó a Tité, entrenador de Brasil, para que tuviese cuidado con Raphina durante los partidos amistosos que tuvo el seleccionado sudamericano. Asimismo, el director técnico de FC Barcelona indicó que suele hacer esas llamadas a todos los seleccionadores cuando se llevan a sus jugadores.

Por su parte, Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, hizo unas declaraciones en una reciente conferencia de prensa que cayeron como un 'dardo' para el estratega culé indicando que él en su lugar no haría algo parecido.

"Yo no llamo a los seleccionadores, me llaman ellos. Durante el periodo de selecciones yo no voy a llamar a los seleccionadores. Hablo con ellos antes para informar de estados, pero durante la concentración no hablo", sostuvo Ancelotti.

Asimismo, el entrenador italiano fue consultado sobre la actualidad de la 'Casa Blanca': "El Clásico lo tenemos muy lejos. Preparamos bien el partido de mañana, los jugadores están bien. Nosotros pensamos en esto. No hay tiempo para pensar en los partidos que tenemos dentro de 15 días. Tenemos que pensar en Osasuna y ganar. Y luego la Champions y ganar. Y luego ganar otra vez. No hay que pensar mucho".

Técnico del Real Madrid coincide con su colega del Barcelona

Coincidió Ancelotti con Xavi Hernández en su análisis del calendario y la necesidad de regularlo: "Me parece bien porque el calendario está muy comprimido, hay muchos partidos. Las instituciones tienen que trabajar juntas para arreglar esto porque es un problema la cantidad del partidos que hay".



Donde no actuó igual fue a la hora de hablar con seleccionador. El técnico madridista dijo que él no ha pedido a ninguno que se cuidasen los minutos de sus jugadores: "Todas las veces que he hablado con seleccionadores es porque me llaman para saber la condición de los jugadores y yo les informo, nada más. Durante el periodo de selecciones no les llamo".



Preocupado con el mes que parará el fútbol de clubes por la disputa del Mundial, Ancelotti ya piensa en cómo va a tratar el regreso de sus internacionales en los últimos partidos del año y los primeros de enero.



"Tras el Mundial no sabemos lo que va a pasar, estamos pensando como manejar la situación de los que vuelven porque tenemos que darles descanso y hasta mitad de enero puede que tengamos que jugar con los que se quedan aquí. También hay que tener en cuenta los que van al Mundial y no van a jugar. Necesitarán descanso, diez días al menos de vacaciones hay que darles, después empezar una especie de pretemporada que realmente no existe pero que descansen", sentenció.