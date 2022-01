Carlo Ancelotti | Fuente: AFP

El entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró en contra de la suspensión del encuentro entre Mallorca y FC Barcelona debido a contagios de Covid-19 e el equipo 'culé' al presentar 17 bajas, nueve de ellas debido al virus.

Ancelotti indicó que Real Madrid tuvo que jugar contra Athletic Club con ocho futbolistas contagios de coronavirus y el encuentro de ese entonces no se vio perjudicado: "Es un tema complicado y respeto la opinión de todos. Hay muchos equipos afectados y nosotros lo estuvimos ante el Athletic, pero hay un protocolo y lo que hay que hacer es respetarlo".

Asimismo, el entrenador de la 'Casa Blanca' sostuvo que no hay motivos para que LaLiga española se paralice pesea los contagios: "Antes de tomar una decisión como suspender un partido o una jornada habría que cambiar el protocolo, pero si se mantiene igual hay que jugar los partidos. Es lo justo". Y aún apuntó que la situación sanitaria no es tan grave: "Esta pandemia está bajo control. No soy doctor, pero escucho a muchos científicos y creo que tenemos que seguir jugando".

En tanto a Thibaut Cortouis, Ancelotti agregó: "No ha tenido síntomas, ha seguido entrenando individualmente en casa y ha dado buenas sensaciones en el entrenamiento, por lo que está en disposición de jugar".