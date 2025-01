Carlo Ancelotti se defiende de las críticas: "No soy el mejor entrenador, pero tampoco soy el más tonto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último Clásico sigue golpeando en la ‘Casa Blanca’. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, respondió a las críticas tras la derrota en la final de la Supercopa de España por 5-2 ante Barcelona defendiendo que no es "el mejor, pero tampoco" es "el más tonto", al mismo tiempo que, tras ese revés, reconoció que el equipo necesita una "reacción fuerte".

"No sigo la onda de la crítica, un día eres el mejor del mundo, el otro día eres el más tonto. Afortunadamente, tengo el equilibrio necesario que me ha dado la experiencia en el fútbol. Porque si tú sigues esta onda, no sabes quién eres. Eres el mejor o el más tonto. Yo pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que soy el más tonto", dijo el técnico en la rueda de prensa previa partido contra Celta de Vigo por los octavos de final de la Copa del Rey.

Carlo Ancelotti, señalado tras la Supercopa

El estratega italiano apareció en la sala de prensa de Valdebebas con rostro serio, llevando adelante una rueda de prensa no tan distendida como acostumbra. Incluso, Carlo Ancelotti no contestó alguna pregunta. "Esto es una rueda de prensa y no es un debate. El debate ya lo hemos hecho mi cuerpo técnico y mis jugadores para buscar la mejor solución posible. Abrir un debate aquí no me parece el sitio más indicado", defendió.

"A mí no me molesta nada, porque el equipo está bien trabajado, trabajamos todos los días, estamos concentrados, enchufados en nuestro trabajo, como siempre. Entonces, no me molesta, porque no es la verdad", contestó ‘Carletto’ sobre las críticas por la goleada sufrida ante el Barcelona, perdiendo así el primer título del año.

Oportunidad en la Copa del Rey

El Real Madrid volverá a la acción el jueves cuando enfrente a Celta de Vigo por los octavos de final de la Copa del Rey. Carlo Ancelotti vislumbra este partido como la gran ocasión para levantar a su equipo, sobre los que dijo era necesario “una reacción fuerte”.

“Tienen una oportunidad importante de salir de un mal partido que los dejó dolidos y hundidos. Queremos reaccionar, viene bien este partido contra un rival que juega bien. Viene bien para que el equipo pueda tener una reacción fuerte después del mal partido del otro día", resaltó.

"Es una plantilla que tiene juventud, que tiene energía, que tiene calidad, que tiene compromiso, que no siempre es capaz de mostrarlo, pero es una plantilla de absoluto valor. Confío totalmente en esta plantilla, hace un mes que ha ganado el Mundial, hace seis meses que ha ganado la Copa de Europa. De momento, está compitiendo en todas las competiciones", añadió sobre sus jugadores.