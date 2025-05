Carlo Ancelotti le abre las puertas del Real Madrid a Xabi Alonso: "Ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlo Ancelotti no oculta su preferencia. El técnico del Real Madrid, en la previa al encuentro con Barcelona por LaLiga, le abrió las puertas a Xabi Alonso para que sea el próximo estratega de la Casa Blanca.

En conferencia de prensa, el italiano dijo que el español es un entrenador capacitado y está entre los mejores del mundo. Además, aseguró que todo lo pasado en la última semana, sobre su salida del club, no ha afectado a sus jugadores.

"He leído que se va del Leverkusen. Hizo un trabajo fantástico allí, tiene todas las puertas abiertas porque ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo", indicó.

"No es complicado preparar este tipo de partidos, no hay que motivarlos. Lo que pasa alrededor esta semana no nos ha afectado, cero problemas", complementó.

La pasión por el Real Madrid continuará

En tanto, al ser preguntado sobre si aún está en "luna de miel" con Real Madrid, dijo que esa siempre estará presente por siempre, hasta el último día de su vida.

"No se acaba con este club, sigue y seguirá para siempre. Nada más que añadir. El Madrid, como el Milan, se quedan en el corazón más que otros, es normal", indicó

"La luna de miel sigue, como en todas relaciones, al principio hay mucha pasión, después hay otras cosas, sube el cariño... Será luna de miel hasta el último día de mi vida", finalizó.

