Carlo Ancelotti tuvo dura crítica hacia Endrick por 'picar' el balón: "El club de teatro en el fútbol no existe"

En plena conferencia de prensa. Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, dio un toque de atención al delantero brasilero Endrick, tras perdonar una clara ocasión por picar el balón al portero rival con un compañero libre para marcar, acción que le costó el cambio.

"Tuvo dos oportunidades: en la primera mejor no lo podía hacer, pero en la segunda, que podía ser fuera de juego, no puede hacer estas cosas. Es joven y tiene que aprender. Debe chutar lo más fuerte posible y no hacer lo que hizo; no vale el 'colpo... el club de teatro. El club de teatro en el fútbol no existe", dijo sobre Endrick el DT del Real Madrid.

El entrenador del Real Madrid celebró cumplir el objetivo de ganar en Getafe (0-1) y llegar a la final de la Copa del Rey que el sábado disputa en La Cartuja ante el Barcelona, manteniendo opciones en LaLiga.

Carlo Ancelotti y el partido del Real Madrid

"No estoy disgustado porque el objetivo era sumar tres puntos y los hemos sumado con una primera parte muy buena. En la segunda hemos sufrido porque el Getafe ha empujado más y hemos tenido mas dificultad con balón", analizó.

Destacó el nivel del turco Arda Güler, autor del único tanto del partido, jugando en una demarcación nueva en el centro del campo. "Ha jugado de interior y lo hizo a su manera, con calidad e intensidad".

"Con 4-4-2 no puede jugar como doble pivote, sólo puede jugar por banda como extremo derecho. Con 4-3-3 como hoy puede jugar como interior. Es un jugador que trabaja mucho. Le falta un poco de contundencia en los duelos pero tiene muchísima calidad. Ha marcado un gol y ha manejado el juego. Creo que su futuro va a ser más ahí que más adelante. Utilizarlo como pivote a día de hoy sería una locura pero en el futuro podría jugar en esa posición", explicó el estratega del Real Madrid.

También se quedó 'Carletto' con el trabajo realizado por Brahim Díaz en su regreso a la titularidad. "Había tenido un poco de bajón los últimos partidos pero ha vuelto bien los minutos que tuvo ante el Athletic y hoy ha hecho un partido muy completo en todos los sentidos".

De cara a la final de la Copa del Rey mostró confianza Ancelotti en Rodrygo, que fue suplente en Getafe y su presencia en el equipo titular en el clásico es la gran duda por despejar. "A nivel estadístico tiene que jugar porque si no ha marcado todo este tiempo, en estos partidos importantes él ha marcado muchas veces. Confío totalmente en él", afirmó.

