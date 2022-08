Casemiro llegó a Manchester United en un pase que alcanzaría los 80 millones de euros. | Fuente: EFE

Casemiro se emocionó en su conferencia de prensa. Dejó en claro el amor que siente por el Real Madrid. Sin embargo, el volante brasileño dio vuelta a la página y ya se enfoca en el Manchester United, club que apostó por él al ficharlo en un operación que alcanzaría los 80 millones de euros.

El cinco veces ganador de la Champions League con Real Madrid no oucltó su emoción por volver a jugar con Cristiano Ronaldo, que aún no tiene segura su permanencia a pocos días del cierre del mercado de fichajes en Europa.

"De momento no, pero puede ser uno de los que compitan con la grandeza del Madrid. ¿Cristiano? No he hablado con él, pero tengo mucha ilusión por jugar con él, ojalá, ojalá, ojalá se quede porque es uno de los mejores de todos los tiempos", señaló Casemiro cuando fue consultado por 'CR7', con quien jugó cinco años en la Casa Blanca.

En otro momento, Casemiro también dijo que si fuera por él este lunes habría jugado contra el Liverpool por la tercera jornada de la Premier League.

Varane convenció a Casemiro

The Athletic dio a conocer que el zaguero francés Raphael Varane fue fundamental para que Casemiro acepte la propuesta de Manchester United al margen de la oferta millonaria.





Casemiro negó que se haya ido a Manchester United por dinero

Casemiro emocionó en su conferencia de despedida de Real Madrid. El volante brasileño habló diversos temas e incluso fue consultado sobre si el pase millonario a Manchester United fue su principal motivo para cerrar sue exitoso paso por el cuadro merengue.

"La mínima gente que piensa eso, si fuera por eso me había ido por dinero. El club se ha portado muy bien conmigo. Es una decisión mía. La gente se equivoca si piensa eso y no me conoce. Es lo último que pensaría", señaló tajantemente 'Case', cuyo pase a Manchester United alcanzaría los 80 millones de euros.

A continuación, Casemiro sostuvo que dejó a Real Madrid para vivir un nuevo desafío en su carrera a sus 30 años. "Mi ciclo había terminado. Quería vivir un nuevo reto, probar una Liga diferente y una cultura diferente. Allí no he ganado nada. Quiero ayudar como ayudé aquí. Voy con toda la ilusión".





