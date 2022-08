Casemiro fue despedido por sus excompañeros, las leyendas del club y el presidente Florentino Pérez. | Fuente: Real Madrid

Llegó el día. En una jornada emotiva, Casemiro se despidió de Real Madrid en compañía de su familia que lo apoyan en este importante paso. Previo al inicio de la conferencia, el volante brasileño de 30 años se emocionó hasta las lágrimas lo cual generó el aplauso de los presentes.

Un Casemiro quebrado provocó que incluso el presidente Florentino Pérez y el técnico italiano Carlo Ancelotti, se emocionasen por la despedida del que ya es uno de los jugadores leyenda de Real Madrid.



Desde el video en el que el Real Madrid rindió homenaje a un jugador que ha marcado una época del club, Casemiro no pudo contener la emoción.



"Como sabéis no me gustan los focos ni tener protagonismo e intentaré hablar con mucho corazón", inició Casemiro un mensaje que no tenía escrito.

Casemiro recordó su llegada a Real Madrid

"Cuando mi mujer y yo llegamos no conocía a nadie. Llegamos a un país nuevo, a un club como el Real Madrid donde hemos construido nuestra vida. Cuando salí de Sao Paulo tenía claro que iba a jugar en el primer equipo del Real Madrid, pero antes tenía un reto, jugar en el Castilla e irme por la puerta grande. Fue una ilusión muy grande porque aprendí los valores del club y de la cantera, que es lo más bonito. El futuro es la cantera y me dio mucha ilusión", expresó.







Casemiro se va de Real Madrid tras haber conseguido 18 títulos. | Fuente: Real Madrid

Casemiro y sus títulos

El brasileño quiso hacer un resumen rápido de todos sus años en el Real Madrid, agradecido a todas las personas que le han ayudado en el camino.



"He ganado muchos títulos y creo que el más grande fue cuando salía todos los días a entrenar. Todo ha llegado gracias a la ayuda de mi madre, de mis hermanos, de mi querida mujer que me ha dado dos hijos preciosos, de mi familia, el club, al presidente al que estoy muy agradecido, a Ramón Martínez que me fue a buscar a Brasil", manifestó emocionado.



"Gracias al club por hacerme grande. Está siempre formando jugadores, siempre tiene a los mejores, por eso es el mejor club del mundo y sigue ganando porque es su identidad. Quiero dejar muy claro que no es un adiós, seguro que un día volveré para demostrar más, ayudar al club y todo lo que he aprendido me va a fortalecer para seguir mi trayectoria en un gran equipo como el Manchester United", indicó el exjugador de Sao Paulo y que ahora vestirá la camiseta de Manchester United.







