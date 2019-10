Casemiro sobre Zinedine Zidane "Él me dijo que cuando empiece a jugar no voy a dejar de hacerlo" | Fuente: efe

El centrocampista de Real Madrid Casemiro se refirió a los inicios de Zinedine Zidane como entrenador del club merengue, y dijo que cuando el francés llegó al club, el brasileño perdió la oportunidad de ser titular, sin embargo se dirigió a Zizou para que le de un motivo por el cual no jugaba los partidos.

"Yo me acuerdo que cuando vino Zizou, los cinco primeros partidos no había jugado con él. Yo me digo: '¿Qué pasa con este? Pero si este hablaba muy bien de mí. Fui a su despacho. Le dije míster, estamos en enero, yo quiero tener protagonismo. Y yo me acuerdo muy bien que me dijo, Case, tú tranquilo, que tú cuando empieces a jugar no vas a dejar de jugar nunca más" declaró en una entrevista con Universo Valdano.

Además el volante brasileño habló sobre su desempeño en el campo de juego. "Mi agresividad y cómo yo voy a por un balón. A mí me da igual que sea el minuto 2 o si es el minuto 90, yo siempre voy a por un balón como voy por un plato de comida, siempre voy por un balón como si fuera el último", agregó.

El volante brasileño llegó a Real Madrid en la temporada 2013 para jugar por el Castilla, y luego de unos meses, sus grandes actuaciones le permitieron ascender al primer equipo. Hoy es titular indiscutible en La Casa Blanca y ha recibido la completa confianza de Zidane.