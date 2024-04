La confesión más dura de Casemiro tras su salida de Real Madrid: "Ancelotti estaba llorando"

Casemiro llegó a Real Madrid para dejar huella. El brasileño asumió su rol de protagonista e integró el histórico mediocampo con Luka Modric y TonI Kroos. Así ganó cinco Champions League, la última de ellas tras el triunfo ante Liverpool en 2022.

Sin embargo, 'Case' buscaba nuevos retos y decidió dejar a Real Madrid, club que es considerado el mejor de todos los tiempos. ¿Su nueva casa? El Manchester United. Esta decisión fue muy difícil de tomar y generó la tristeza de muchos, especialmente para el entrenador italiano Carlo Ancelotti.

"Sólo dudé una vez de irme del Madrid al Manchester United. Era un viernes y estaba todo hecho. Tenía que entrenar y no entrené, sólo faltaba la firma. Voy a hablar con Ancelotti y él ya sabía que me iba. Entro a su despacho, se gira y estaba llorando. Carlo me dijo que no quería que me fuese, que me quería mucho... y ahí dudé. En el Madrid me querían muchísimo, pero ya había dado mi palabra al United y eso es más importante que cualquier cosa", señaló en entrevista a Chiringuito TV.

"Decidí irme un poco después de ganar la Champions. Ya veía que mi etapa en el Madrid había terminado, tenía buena edad para irme, quería seguir creciendo. La decisión no fue nada fácil, la gente me quería mucho", agregó.

Casemiro habló de su salida de Real Madrid y cómo recibió la noticia el italiano Carlo Ancelotti. | Fuente: Chiringuito TV

Casemiro quería jugar en otra Liga

En conversación con Edu Aguirre, Casemiro señaló que decidió irse a Manchester United, ya que aún contaba con una edad para poder destacar.

"Lo había ganado todo. No es que no fuera a seguir apretando, pero quería cosas nuevas. No me dejaron salir tan fácil, pero quería aprender un idioma nuevo, jugar en otra liga. El United se ha portado muy bien desde el primer día".





¿Qué ganó Casemiro con Real Madrid?

5 Champions

3 Ligas

1 Copa del Rey

3 Supercopas de España

3 Supercopas de Europa

3 Mundial de Clubes