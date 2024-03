Carlos Ancelotti no es el único: Cristiano, Messi y otros futbolistas que tuvieron problemas con Hacienda

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, ofreció su punto de vista tras la solicitud de la Fiscalía de Madrid de cuatro años y nueve meses de prisión por supuestamente haber defraudado a Hacienda con más de un millón de euros, que reconoció ya ha pagado.



"Ninguna medida, es una vieja historia que empezó hace ocho años por una declaración de 2015 porque la Fiscalía piensa que yo era residente y yo pienso que no era residente. La multa ya la he pagado, el dinero ya está en la Fiscalía y sólo están hablando los abogados para buscar una solución", dijo Ancelotti en Movistar+



"Estoy convencido de que yo soy inocente porque no era residente en 2015 y ellos piensan que sí lo era. A ver qué decide el juez", sentenció el italiano.

Sin embargo, Ancelotti no es el único personaje del fútbol español que tuvo problemas con la Hacienda de ese país, ya que hasta Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estuvieron en la mira cuando jugaban en el Real Madrid y Barcelona.

RPP en YouTubeDeportes La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Personajes del fútbol con problemas con la Hacienda:

Carlo Ancelotti

Xabi Alonso



Luka Modric

Marcelo

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo



José Mourinho

Ángel Di María

Javier Mascherano

Radamel Falcao

Fabio Coentrao

Neymar

Gareth Bale