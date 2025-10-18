Club Como da por hecho el regreso de Nico Paz al Real Madrid: "Es un jugador que se ha formado con ellos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo ven casi afuera. Caralberto Ludi, director deportivo del Como, deslizó la posibilidad de que el argentino Nico Paz regrese al Real Madrid la próxima temporada.

En conferencia de prensa, el directivo indicó que el club blanco tiene una opción de recompra por el jugador argentino y que el mismo futbolista desea volver a España.



"Hasta que algo no esté definido, no puedo comentar nada. Pero Nico es un jugador que se ha formado con ellos, un talento extraordinario que está creciendo en una de las ligas más importantes de Europa", dijo Caralberto Ludi.



"El Real Madrid puede ejercer su derecho de recompra. Juega en un equipo en el que hay muchos jugadores del Real Madrid. Todos hablan de ello y quizá sea también el deseo legítimo de Nico, para un chico que se ha formado en ese contexto. No puedo hablar por él, pero imagino que es así, aunque se encuentra muy bien aquí", añadió.



Como tiene buena relación con Real Madrid

Ludi desveló, además, que el Como tiene gran relación con el Real Madrid: "Tenemos gran relación con el Real Madrid, que sin duda nos agradece por haber trabajado bien con Nico Paz y también por Jacobo Ramón".



El regreso de Paz, que costaría al Real Madrid unos 10 millones de euros por el acuerdo firmado entre las partes, depende también de lo que suceda en el mercado invernal europeo, aunque el club madrileño supervisa cada oferta que llega por el jugador, según apuntan medios locales.



"Hay un contrato escrito. A menos que llegue un equipo increíble y haga una oferta más alta en enero... Su destino depende de él, debe valorar su crecimiento en el Como", sentenció.



El canterano del club blanco, en su segunda temporada bajo las órdenes de Cesc Fábregas, acumula un total de tres goles y tres asistencias, y ha sido protagonista en seis de los siete goles del equipo.

