Real Madrid vs. Getafe: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 9 de LaLiga en el Coliseum?

Getafe vs. Real Madrid EN VIVO: se enfrentan este domingo 19 de octubre en el Coliseum Alfonso Pérez, en Getafe (España), por la fecha 9 de LaLiga 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports y DGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





El Coliseum, donde el Getafe no ha perdido aún esta temporada, examina la regularidad del Real Madrid para sostener el liderato de LaLiga antes de la disputa del clásico.

Kylian Mbappé es el jugador más temido del momento y está en condiciones de jugar por primera vez en Getafe. En una temporada de récord, imparable con 14 goles en 10 partidos con el Real Madrid, el francés liderará el ataque del equipo de Xabi Alonso recuperado de su dolencia en el tobillo.

Real Madrid buscará recuperar el primer lugar de la clasificación tras el triunfo sobre la hora del Barcelona ante Girona. Luego de ello, se viene El Clásico en el Santiago Bernabéu.

Getafe vs Real Madrid: ¿cómo llegan a la jornada 9 de LaLiga 2025-26?

Getafe aguarda cortar la mala racha, de la que en su último partido perdió 2-1 ante Osasuna como visitante. En tanto, el Real Madrid reaparecerá tras el triunfo 3-1 sobre Villarreal en el Bernabéu.

¿Cuándo y dónde juegan Getafe vs Real Madrid EN VIVO por la jornada 9 de LaLiga 2025-26?

El partido del Real Madrid frente a Getafe está programado para el domingo 19 de octubre en el Coliseum Alfonso Pérez, en Getafe (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 16 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Getafe vs Real Madrid EN VIVO por la jornada 9 de LaLiga 2025-26?

En Perú , el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.



En Argentina, el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Getafe vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Getafe vs Real Madrid EN VIVO?

El partido de LaLiga por TV se transmitirá en Perú y los restantes países de Sudamérica a través de DSports y vía por streaming en DGO. En España se ve por Movistar LaLiga, en México por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes.

Getafe vs Real Madrid: alineaciones posibles

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Abqar o Juan Iglesias, Djené, Duarte, Diego Rico; Milla, Mauro Arambarri, Mario Martín; Liso y Borja Mayoral.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Eder Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

Getafe vs Real Madrid: ¿Cuánto pagan las apuestas por un gol de Mbappé?

Casa de apuestas Cuota Betano 1.67 Apuesta Total 1.75 Te Apuesto 1.82 Doradobet 1.75

Cuota para el gol de Kylian Mbappé en CUALQUIER MOMENTO del partido.

Cuota sujetas a cambios según la casa de apuestas.