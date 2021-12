David Alaba le anotó al Barcelona en el último Clásico. | Fuente: EFE

David Alaba, defensa austriaco del Real Madrid, asegura que fue el propio club blanco el que le pidió llevar la camiseta con el número 4, como los legendarios excapitanes Fernando Hierro y Sergio Ramos, por lo que lleva ese dorsal "con orgullo y como aliciente adicional".



En una entrevista concedida al diario Kurier, en su edición del 1 de enero, el zaguero David Alaba destaca que ese número tiene una "historia especial" en el Real Madrid.



"Además, me quedó claro que con ello las expectativas en mí serían más grandes aún", recuerda Alaba sobre sus inicios en el Madrid.

Alaba, titular indiscutible en el Real Madrid de Carlo Ancelotti

David Alaba tiene contrato en Real Madrid hasta 2026. | Fuente: @realmadrid

El internacional con la Selección de Austria destaca que sus primeros meses en el club blanco han sido muy satisfactorios.



"Fue un año emocionante, también como persona. Fue un año muy emotivo y bonito", agrega el central de 29 años, quien llegó al elenco merengue el pasado verano pasado procedente del Bayern Munich, el vigente campeón de las Bundesliga.



"Munich es mi segundo hogar después de 13 años allí. En el club y en el equipo tenía un rol importante. Hasta llegar a ser un jugador líder conocí al club y a la ciudad de arriba y abajo. Tengo muchos amigos en Múnich. He tenido que renunciar a mucho confort (con el cambio a Madrid)", sostiene David Alaba.



Sobre sus conocimientos del español, el hijo de un padre nigeriano y madre filipina asegura que ya logra mantener conversaciones cordiales.



"Muchos (en el equipo) no hablan inglés, lo que me obliga a hablar español en Real Madrid. (Pero) dar una entrevista (en español) eso ya sería otra cosa", reconoce sus limitaciones.



Uno de sus objetivos para el año 2022 es conceder una entrevista en idioma español, agrega.

Sobre su reciente infección con el coronavirus, la segunda desde el verano pasado, el defensa asegura que la superó razonablemente bien, con pocos síntomas. (EFE)

