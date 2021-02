Eden Hazard delantero de Real Madrid. | Fuente: Instagram

Eden Hazard no la pasa bien en el Real Madrid, club donde llegó con gran expectativa a mediados del 2019. Además, uno de sus excompañeros en Chelsea le resto méritos respecto como futbolista profesional.



Se trata del exjugador de los 'blues', el brasileño Filipe Luis, dijo que el delantero belga no entrenaba bien y que tampoco se concentraba en la víspera de los partidos. E incluso jugaba Mario Kart a cinco minutos de los compromisos en la Premier League.

"No corría mucho para defender, no entrenaba bien y cinco minutos antes de un partido jugaba al Mario Kart en el vestuario. Calentaba sin atarse las botas. Pero nadie podía quitarle el balón. Se iba de tres o cuatro jugadores, si un rival se acercaba demasiado, él sencillamente se iba, muy poderoso", señaló Filipe Luis en entrevista con 'The Guardian'.



Eso sí, el ahora jugador del Flamengo dijo que Hazard estaba al nivel del crack de Barcelona, Lionel Messi. "Ganaba partidos él solo", señaló.

"Tiene mucho talento. Quizá le falta un poco de ambición para decir: ‘Voy a ser el mejor jugador del mundo’. Porque podría serlo. Por talento, el mejor", puntualizó.



Hazard ha sufrido una serie de lesiones que no le han permitido destacar en Real Madrid. Es más, también se contagió de la COVID-19.

