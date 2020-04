Andriy Lunin fichó por el Real Madrid en junio de 2018 | Fuente: Real Madrid

El ucraniano Andriy Lunin es uno de los futbolistas cedidos a otros clubes que pertenecen al Real Madrid. El arquero de 21 años, fichó por el conjunto merengue en junio de 2018 por seis temporadas, augurando un proyecto a futuro con él haciéndose cargo de la portería.

Sin embargo, al plantel llegó Thibaut Courtois y después Alphonse Areola, con lo que le era difícil tener protagonismo. Así fue prestado al Leganés y después al Real Valladolid, donde no contó con tantas juegos encima. El Madrid deshizo el trato y lo cedió al Real Oviedo de la Segunda División para este 2020, donde ya atajó como titular en nueve partidos. Aquella ha renovado la confianza de Lunin, que aguarda por volver a ponerse los guantes en el Santiago Bernabéu.

“Claro que me veo como portero del Real Madrid. Si no lo viera no hay ninguna sensatez en venir al Madrid. No tendría sensatez venir a este club. Lo veo, hago todo lo posible por alcanzar este objetivo. Cuándo, no lo sé. Y cuando llegue este momento estoy convencido de que será uno de los mejores momentos de mi vida, incluso el mejor", expresó en entrevista con el portal Madridista Real.

Andriy Lunin recibió el premio del Guante de Oro del Mundial Sub 20 en Polonia y en su actual equipo empieza a gozar de continuidad.

"No puedo valorar mucho porque pasó poco tiempo y poco que decir pero claro que me gustaría terminar esta temporada, como les gustaría a todos. Lo que seguro puedo decir es que el Oviedo me ha dado confianza, me ha dado minutos para jugar por lo que estoy agradecido por este gesto”, precisó.