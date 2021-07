Luis Figo junto a Florentino Pérez. | Fuente: Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, continúa arremetiendo contras las leyendas del club merengue. Esta vez, le tocó al exfutbolista portugués Luis Figo que en medio de una gran polémica dejó Barcelona para fichar por el archirrival en julio del 2000.

En nuevos audios publicados por el diario El Confidencial que tiene como línea de tiempo entre el 2006 al 2012, se dio a conocer que el mandamás de Real Madrid consideraba a Figo como un jugador tóxico para la interna del equipo.

“Figo es quien jode el vestuario. Ha sido un hijo de p... como Raúl. Los dos más malos han sido Figo y Raúl”, dice.

Guti también la mira

Asimismo Pérez también criticó duramente a José María Gutiérrez 'Guti' quien en su momento formó parte del equipo denominados 'galácticos en el que se encontraban el porpio Figo, Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, entre otros.

"Es un jeta, está como una cabra. Él es el peor enemigo de sí mismo. Le está bien empleado a la SER por querer contratar a un subnormal. Si es un subnormal. Y la COPE igual. Les dejará colgados, no irá", sostuvo.

Como se sabe, Florentino está en el ojo de la tormenta. ya que anteriormente se revelaron los audios que insulta a Raúl, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo y José Mourinho.

Cristiano Ronaldo y Mourinho. | Fuente: AFP

Florentino contra Cristiano y Mourinho

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, arremete contra el astro luso Cristiano Ronaldo y su compatriota José Mourinho en unos nuevos audios publicados este miércoles por el diario en línea El Confidencial, mientras el mandatario merengue estudia "posibles acciones" judiciales.

"Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace", afirma Pérez de Cristiano Ronaldo, que militó en el club blanco entre 2009 y 2018.

El mandatario merengue, que inició su segundo mandato al frente del Real Madrid en 2009, también habla de José Mourinho, al que contrató en 2010 hasta 2013.





