Zinedine Zidane respondió a Gerard Piqué sobre los cobros arbitrales | Fuente: AFP / Instagram

La disputa por el título de La Liga se ha puesto más apretada luego del último empate de Barcelona con Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, que dejó abierta la posibilidad para que Real Madrid iguale su puntaje y llegue al primer lugar siempre y cuando derrote a la Real Sociedad.

Quien tomó protagonismo respecto a este duelo fue Gerard Piqué, que tras el cotejo del ‘Barza’ deslizó en forma de ironía la dificultad que les sería ser campeones por el supuesto trato arbitral a favor de los merengues.

"Creo que va a ser muy difícil ganar esta Liga, al no depender de nosotros... Vamos a hacer todo lo posible, pero supongo que se van a perder muy pocos puntos. Vistas las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos”, dijo el zaguero.

Consultado al respecto, Zinedine Zidane no eludió el tema en la previa del compromiso del Real Madrid y respondió a las palabras de Piqué.

"Lo que me interesa es el partido de mañana, tengo mi opinión pero no voy a responder a Piqué porque puede pasar lo mismo al revés. Cada uno puede expresar sus sentimientos y yo pienso en el partido porque es lo que nos anima a nosotros, a jugar mañana y nada más", dijo el estratega francés.

Ante la pregunta directa si su equipo es favorecido por los árbitros, Zidane fue contundente con su postura.

"No. No lo creo y nada más". Ojalá que no influya (en el arbitraje), yo no pienso en estas cosas. Si se puede jugar de otra manera fuera del campo nosotros desde luego no lo hacemos. Somos el Real Madrid, sabemos la fuerza que tenemos y lo que queremos es jugar en el campo con jugadores muy buenos. El resto no voy a decir nada. Cada uno puede opinar y decir lo que le interesa", manifestó.