En Real Madrid hay confianza para poder fichar a Erling Haaland a fin de temporada. Saben que Kylian Mbappé es complicado por su alto precio (más de 150 millones de euros), por lo que le pedirán al crack del PSG que no renueve contrato para que llegue gratis en 2022.

Pese a los rumores que ponen a Erling Haaland en Real Madrid, en Borussia Dortmund tienen claro que el jugador espera mantenerse en la tienda alemana. El director deportivo del cuadro alemán, Michael Zorc, apuntó que la intención del delantero noruego es seguir en su club.

"La verdad que Haaland no puede, no quiere y no va a cambiar de club. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros y sus goles en los últimos partidos demuestran su valía", fue lo que sostuvo Zorc a la cadena BBC. Real Madrid se mantiene atento a estas declaraciones.

¿Real Madrid podrá sacar a Haaland del Dortmund?

Asimismo, el alto directivo del elenco del Signal Iduna Park manifestó que lo que quieren es que el jugador respete su vínculo laboral.

"Tiene contrato hasta mediados de 2024. Contamos con él y puedo decir que no se siente para nada incómodo. Todo lo contrario. Va a seguir con nosotros", añadió.

Por otra parte y lejos en lo que respeta al fichaje de Erling Haaland, Real Madrid viene de ganarle 1-0 al Atalanta en Bérgamo por la ida de octavos de final de la Champions League. Ahora, los dirigidos por Zinedine Zidane se centran en el partido de este lunes ante la Real Sociedad por LaLiga Santander.

