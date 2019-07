Donny Van De Beek volante del Ajax. | Fuente: EFE

Los medios internacionales indican que el volante francés Paul Pogba no fichará por el Real Madrid, que tendría un ‘Plan B’ para el mediocampo: el holandés del Ajax, Donny Van De Beek.

Mundo Deportivo de España informó que el director deportivo del Ajax, Marc Overmars, no asegura la continuidad de Van De Beek en su club, en entrevista con Algemeen Dagblad

“El Ajax no puede mantener demasiado tiempo a sus grandes estrellas porque ellos quieren triunfar fuera de aquí. No somos el Bayern de Múnich de los Países Bajos, no podemos retener a un jugador 10 años como lo han hecho en Alemania con Robben o Ribery”, señaló

Overmans agregó que en los próximos días sabrá qué jugadores se mantendrán en el Ajax, ya que “se entrevistará con los agentes y los propios jugadores para tener una respuesta antes de una fecha límite”.

El diario Marca señala que el pase del jugador del Ajax podría alcanzar hasta los 60 millones de euros.