La apuesta del Real Madrid para la defensa que se acerca por no renovar con el Bayern Munich | Fuente: AFP

Es David Alaba uno de los nombres que tiene un lugar especial en la agenda del Real Madrid y ahora con mucha más razón, porque es sabido que el defensor no renovará su contrato con el Bayern Munich que acaba el próximo año y su posible llegada al Santiago Bernabéu se hace cada vez más cercana.

Originalmente David Alaba no está previsto cómo una prioridad para la próxima temporada, pero en Real Madrid creen que no deben desaprovechar esta oportunidad. Especialmente porque se trata de un jugador que a sus 27 años tiene una calidad comprobada, puede jugar de central o lateral izquierdo y su precio no sería una locura para abordar. Ahora, haría falta negociar los 10 millones de euros cómo salió que pide el jugador, pero si se cuenta con su voluntad todo es posible.

David Alaba ya le comunicó al Bayern Munich que no piensa renovar su contrato u que quiere cambiar de club, tal es así que hasta cambió de agente esta temporada. Además del interés del Real Madrid, también es seguido por el Barcelona, que busca un lateral izquierdo experimentado para que le compita la titularidad a Jordi Alba.