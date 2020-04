El conjunto blanco irá en busca de un nuevo 'galáctico'. | Fuente: AFP

Real Madrid quiere a Fabián vistiendo su camiseta en la próxima temporada, según el diario AS. El conjunto blanco ya había puesto interés en el volante español durante el mercado de fichajes pasado, por lo que su incorporación al club suena más fuerte en el Santiago Bernabéu.

"Fabián Ruiz (Los Palacios, 1996) es el preferido del Real Madrid para reforzar el centro del campo. La negociación, lejos de enfriarse, ha ido a más durante estos meses: el club blanco ha seguido atento a cada movimiento en relación a la posible renovación del futbolista con el Nápoli", aseguró el medio español.

Sin embargo, el volante aún tiene contrato con el club italiano. "Fabián sabe que su renovación puede jugar un papel importante. Actualmente termina en 2023, por lo que no existe prisa en cuanto a duración, aunque sí hay un elemento clave: no tiene cláusula de rescisión. El jugador es consciente de que en el Bernabéu no estarían dispuestos a abonar una cifra por encima de los 100 millones de euros, que es lo que pretende el Nápoli", añadió el periódico.

El español busca encontrar un acuerdo con ambos equipos para concretar su traspaso. "Por eso Fabián, en los primeros contactos, dio largas al equipo italiano. Ambos acordaron retomar las negociaciones al terminar la temporada. Fabián, que conoce el interés blanco, sólo aceptará la renovación si la cláusula se fija en una cantidad que el Madrid estuviera dispuesto a asumir, ya sea este verano o el que viene", concluyó el diario.