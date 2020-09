Luka Modric es habitual titular en el Real Madrid | Fuente: Facebook Real Madrid

Luka Modric tendrá casi 36 años cuando termine su contrato con el Real Madrid al final de esta temporada y todavía no sabe nada sobre una posible ampliación. Sin embargo, el volante croata deja claro donde está su corazón.

"A mi edad no haces grandes planes. Me queda una temporada y quiero dar todo para ganar algo. Sería fantástico terminar mi carrera en esta fantástica ciudad, pero no es decisión mía, sino del Real Madrid", añade.

"No hay muchos jugadores que hayan terminado su carrera aquí, solo unos pocos, pero quiero jugar más años. Quiero demostrar que puedo jugar bien y si no es en Madrid, miraré otras opciones", señala.

Hace dos años, se habló de su marcha al Inter de Milán. Y ya conoce la Premier League, donde brilló en el Tottenham.

"Disfruté cada momento de mis cuatro años en el Tottenham. Y sigo todavía en contacto con alguna gente de un club que me ayudó mucho a crecer. Jugábamos tal vez el mejor fútbol en Inglaterra en ese tiempo, pero nos faltó un título para cerrar el círculo", dice.

El año que viene jugará con Croacia la Eurocopa, pero no se atreve a aventurarse sobre su presencia en el Mundial de Catar 2022. "No puedo decir nada sobre el Mundial todavía. La Eurocopa sí. Catar, veremos", concluye.