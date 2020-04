El defensor que quería el Real Madrid ya no vale 100 millones de euros y ahora está más cerca | Fuente: AFP

Los planes del Real Madrid también se centran en incorporar un defensa para la próxima temporada. El club tiene a varios nombres en carpeta, pero el que más gusta entre el comando técnico y los dirigentes es Milán Skriniar del Inter de Milán. El esloveno era valorado en 100 millones de euros por su club, pero eso parece haber cambiado y ahora su llegada al Bernabéu sería mucho más factible.

A inicio de temporada el Real Madrid se gastó 50 millones de euros en el brasileño Eder Militao del Porto, pero no dio resultado. El joven defensor no logró consolidarse y por eso desde la 'Casa Blanca' creen que es necesario fichar a otro defensor. Ahí entra Milán Skriniar, quien es un fijo en el once del Inter de Milán y que con la pandemia que golpea al fútbol a causa del coronavirus, ha visto su valor de mercado reducido a 48 millones de euros. Su club no pude pedir lo misma cantidad de hace un tiempo y deberá vender pronto al jugador antes que su cotización siga en bajada. Ese es el detalle que le favorece al Real Madrid en una futura operación.

El jugador tiene contrato con el Inter hasta el 2023 y el Real Madrid es consciente que deberá actuar rápido antes que el zaguero renueve su vínculo. La oferta madridista podría alcanzar los 50 o 52 millones de euros o en todo caso podría incluir a un jugador para abaratar la operación. La otra alternativa es el francés Dayor Upamecano del RB Leipzig, aunque parece que acabará fichando por el Bayern Munich.