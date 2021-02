Dardo desde Inglaterra: "Parece que Bale está feliz de ser suplente en el Tottenham" | Fuente: Facebook Tottenham

Gareth Bale llegó al Tottenham con la intención de darle un nuevo aire a su carrera, sin embargo, ha sido todo lo contrario. El jugador que llegó cedido del Real Madrid no ha destacado las veces que le tocó jugar a las órdenes de José Mourinho y ahora desde Inglaterra, le han dedicado un par de líneas.

Graeme Souness, exjugador del Tottenham y exentrenador del Liverpool, criticó la pasividad del delantero galés a la hora de quedarse en el banco de suplentes. "Un jugador de clase mundial, que vuelve al club al que dice amar y es como si estuviera feliz de sentarse en el banco. Si él no está contento con esa situación, y eso es de lo que se le acusó en el Real Madrid, si no está contento, entonces que exprese su opinión, que deje claro a la afición de los 'Spurs' que no está feliz y que no está recibiendo suficientes minutos", dijo Souness en diálogo con Sky Sports.



"Tiene 31 años, y debería ser su mejor momento. Ahora durante los partidos la cámara le enfoca cada vez que se hacen cambios y parece que no le molesta no ser uno de los jugadores que está para salir", concluyó el exjugador inglés. Mientras tanto, Gareth Bale deberá seguir en el Tottenham hasta finalizar la temporada y tras ello volver al Real Madrid, donde tiene contrato hasta junio del 2022.