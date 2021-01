Sergio Ramos termina su contrato con Real Madrid el próximo 30 de junio | Fuente: AFP

La historia de 16 años entre Sergio Ramos y Real Madrid estaría llegando a su fin. Las negociaciones para renovar su contrato están en punto muerto. Esto lo sabe muy bien el defensa español, que habría elegido su próximo destino: Manchester United.

Según The Mirror a Sergio Ramos, 34 años, le gustaría jugar en la Premier League. No solo eso. El zaguero le gustaría defender la camiseta del Manchester United. El diario inglés señala que el hermano y agente del jugador, René Ramos, considera que es la oferta más atractiva es del club de Old Trafford.

El citado medio también indica que tiene un acuerdo con Real Madrid para no realizar una "oferta agresiva" por el jugador hasta que se corte definitivamente las negociaciones con el cuadro español.

Desde la Premier League, Sergio Ramos está en la agenda del Liverpool y Manchester City. Pero no son los únicos clubes. El Everton de Carlos Ancelotti también lo tiene en la órbitra. Además, está la oferta del PSG, que ofreció dos años de contrato.

¿Cuál es la oferta del Real Madrid a su capitán?

El cuadro merengue ofreció a Sergio Ramos, de 34 años, extender su vínculo por una temporada, con el mismo sueldo (12 millones de euros). El defensa pidió que sea por más tiempo y ahí empezaron los problemas. Trascendió que el club le hizo llegar una nueva propuesta: dos años, pero con una rebaja salarial del 10%. Esto no habría gustado al jugador, que desde el 1 de enero es libre de escuchar nuevas ofertas.