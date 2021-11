Real Madrid realizaría grandes fichajes para el 2022, deslizó Ancelotti | Fuente: EFE | Fotógrafo: DUMITRU DORU

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró convencido de que la plantilla merengue del próximo año "va a ser mejor" que la de esta temporada, abriendo la puerta a grandes fichajes que pretende el club.

"He hablado del futuro de este club, que siempre ha sido muy claro: el nuevo estadio, la plantilla que tenemos ahora, con muchos jóvenes y mucha calidad... El futuro de este club va a ser mejor, no he hablado de nombres. La plantilla ya es muy buena, con mucha calidad, con el justo equilibrio entre experiencia y juventud. El año que viene va a ser mejor", declaró en rueda de prensa

Carlo Ancelotti se refirió así ante declaraciones que brindó el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, donde deslizó que tiene "intenciones muy serias" para el 2022.

"A mí me gustan los jugadores buenos y los dos son muy buenos", dijo. "Me imagino el nuevo estadio con Ancelotti. Lo importante es estar ahí. El Real Madrid va a jugar en el nuevo estadio y ojalá el entrenador sea Carlo", expresó Florentino en ‘Corriere dello Sport’.

¿Real Madrid va por Mbappé?

Aunque el Real Madrid cuenta con Karim Benzema y Vinícius Júnior en gran momento, los planes de la directiva serían de reforzar la línea ofensiva. El gran deseo del club es el fichaje de Kylian Mbappé, a quien pretendieron en el último mercado de pases.

Con Kylian Mbappé por finalizar contrato con PSG en junio del 2022, desde enero podrá negociar directamente con cualquier club y su llegada se produciría a costo cero.

