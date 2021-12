Erling Haaland y Karim Benzema. | Fuente: AFP

Al parecer no será sencillo que el Real Madrid cierre el fichaje de Erling Haaland de cara a la temporada 2022, ya que en la prensa española aseguran que el propio delantero noruego de Borussia Dormund le ha pedido a su agente Mino Raiola que "rompa las negociaciones" con el club merengue.



El diario El Nacional destaca que Haaland no ve claro que lo mejor para su futuro sea jugar en un equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, que considera como '9' titular al francés Karim Benzema, que hoy por hoy es la figuras del líder de LaLiga Santander.

"Haaland sabe que no le faltarán las ofertas para ser titularísimo y pieza clave en los mejores equipos de Europa, y está viendo que quizá el Madrid no puede o no quiere ofrecerle eso. No está dispuesto a compartir protagonismo con Benzema, y si el francés no sale, parece difícil que el noruego juegue de blanco", señaló el medio español.

Recordemos que en los últimos días el Borussia Dortmund confirmó el interés de Real Madrid de Haaland, que también se encuentra en la mira de varios equipos de la Premier League y hasta Barcelona, aunque su actual momento financiero lo deja relegado en la lista de candidatos por uno de los mejores goleadores del momento.



Benzema y Haaland

Se habla también en Europa que en caso llegue Haaland a la Casa Blanca, Benzema se iría a París Saint Germain (PSG), que buscaría una revancha por el probable pase Kylian Mbappé a Real Madrid.





