¿Para Zidane? La revelación de James Rodríguez que no le gustará a nadie en el Real Madrid | Fuente: Twitter

En diálogo con Gol Caracol, el volante del Real Madrid, James Rodríguez. habló sobre cómo afronta el hecho de no tener minutos en el equipo español, su relación con el técnico Zinedine Zidane y cómo cree que todavía puede jugar en la élite del fútbol mundial.

En un determinado momento, a James le preguntaron cuál creía que era el motivo por el que no tenía minutos y de inmediato soló una irónica respuesta: "Es buena pregunta, también lo quisiera saber (risas). Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo", señaló el mediocampista zurdo.

Por otro lado, también negó tener una mala relación con Zinedine Zidane. "No hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo. Ahora, estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar”, finalizó.