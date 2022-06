Real Madrid tiene a Aurélien Tchouaméni como nuevo fichaje. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

Cauto para gasta. Tras la llegada del Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, Real Madrid paraliza la llegada de nuevos fichajes para la temporada 2022/23, a la espera de que se decida el futuro de jugadores como Marco Asensio, Dani Ceballos, Luka Jovic o Mariano Díaz.



Los movimientos para reforzar la defensa y el centro del campo nada más acabar la temporada y tras el sorprendente giro dado por Kylian Mbappé, el elegido para apuntalar la delantera, los cerró con rapidez Real Madrid que ahora esperará al mes de julio para tomar decisiones.



Con las salidas del brasilero Marcelo, de Isco Alarcón y el galés Gareth Bale, el Real Madrid reaccionó con rapidez con la incorporación de Rudiger para la defensa y Tchouaméni para completar el mediocampo.

Real Madrid le pone un alto a sus fichajes

Antonio Rüdiger firmó contrato en Real Madrid hasta 2026. | Fuente: AFP | Fotógrafo: INA FASSBENDER

"De momento hemos parado porque no nos caben más", aseguró el presidente Florentino Pérez en su entrevista en El Chiringuito de Jugones.

"Ahora, en julio y agosto queda todo el trabajo, hay que ver qué pasa con algunos que se pueden ir", añadió el mandamás de la 'Casa Blanca'.



Entre esos jugadores hay dos casos que debilitarían la delantera, futbolistas como el serbio Jovic y el hispano-dominicano Mariano, que pese a los pocos minutos que reciben de Carlo Ancelotti siempre han sido opciones para dar descanso a Karim Benzema o sustituirle cuando estuvo lesionado. Ambos estudian propuestas buscando una salida del Madrid.



En ese caso, el Real Madrid debería decidir entre quedarse con Borja Mayoral y subir del Castilla al canterano Juanmi Latasa, o acudir al mercado de fichajes.

"Para el día que se constipe Benzema, habrá un sustituto, pero no para que se quede en el banquillo", afirmó el máxima mandatario madridista.



"Los que se han ido es porque han terminado el contrato y alguno está pensándolo, viendo si tienen ofertas. Fichajes pocos, no hay sitio. Se han ido tres y han venido dos. El verano es muy largo, nunca se sabe, pero tenemos el equipo bastante bien consolidado y no queremos perturbarlo mucho". Es la idea del en boca de su presidente. (EFE)

NUESTROS PODCAST

FDA aprueba primer medicamento contra la alopecia ¿De qué se trata?

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos dio a conocer la aprobación del nuevo medicamento llamado ‘baricitinib’, desarrollado para tratar la calvicie areata severa.