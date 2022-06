Florentino Pérez reveló por qué Real Madrid no fichó a Erling Haaland | Fuente: Instagram / Captura

El Real Madrid ya concretó los fichajes de Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, sin embargo, fueron otros los grandes nombres que estuvieron relacionados al actual ganador de la Champions League: Kylian Mbappé y Erling Haaland, los delanteros del momento.

Con Kylian Mbappé se avanzó más en las negociaciones, pero finalmente ‘Donatello’ decidió quedarse en el PSG. Por Erling Haaland el Real Madrid no profundizó la operación con el Borussia Dortmund, quien después arregló con el Manchester City.

El presidente merengue, Florentino Pérez, precisó que la decisión de no insistir por el fichaje de Erling Haaland no se debió a la prioridad con Mbappé, sino a la presencia en el club de Karim Benzema.

“No tenía nada que ver con Haaland. Tenemos al mejor delantero del mundo (Karim Benzema) y era incompatible en este momento con Haaland. No le íbamos a traer para que se siente en el banquillo. Es un magnífico jugador. No sé si Haaland tiene cláusula dentro de dos años", señaló Florentino Pérez en ‘El Chiringuito’.

Erling Haaland dejó el Borussia Dortmund y fue presentado como nuevo jugador del Manchester City. El delantero de 21 años firmó un contrato de cinco temporadas, hasta el 2027.

¿Real Madrid va por más fichajes en el mercado?

🤖❌"HAALAND era INCOMPATIBLE con BENZEMA, que es el MEJOR DELANTERO del MUNDO"



🙌 "NO le íbamos a FICHAR para tenerlo en el BANQUILLO"



👉 FLORENTINO lo explica con @jpedrerol en #ChiringuitoFlorentino. pic.twitter.com/0NdWXsPIUj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2022

Aunque Real Madrid pretendió reforzarse en ataque, son otras las posiciones las que corresponden a sus actuales fichas. Antonio Rüdiger es defensa central, pero su llegada permite incluso que David Alaba asuma la función de lateral izquierdo.

Aurélien Tchouaméni es centrocampista y será la alternativa a Casemiro en el eje de la medular. El Real Madrid tiene ya dos nuevos jugadores, aunque Florentino Pérez detalló que más fichajes deberán esperar en esta temporada.

“De momento hemos parado porque no caben más. Ahora hay que ver lo que sucede con el resto. Si Benzema se constipa un mes habrá un sustituto para ese partido, pero no para toda la temporada. El verano es muy largo y no sabemos lo que puede pasar, pero ya tenemos una gran plantilla", señaló Pérez.





