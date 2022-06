Joan Laporta y Xavi Hernández. | Fuente: EFE

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tuvo palabras de cariño a su eterno rival, el Barcelona, convencido de que "va a seguir adelante" superando el mal momento económico por el que atraviesa y mostró todo su apoyo al presidente Joan Laporta, que dijo necesita tiempo para mejorar la situación de "un club que vale mucho dinero".



"El Barça es un club serio que ha denunciado el cvc, seguro va a seguir adelante", dijo Florentino Pérez en El Chiringuito. "Es uno de los grandes clubes del mundo que tiene un valor de 5.000 millones de euros, es un club solvente que puede pasar por una situación difícil pero tiene mecanismos para seguir adelante. Lo deseamos todos, por el bien del fútbol español", añadió en un mensaje de apoyo a su gran rival.



El máximo mandatario madridista dejó una crítica al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por sus palabras públicas sobre el Barcelona que, dijo, condicionan negociaciones abiertas en fichajes.



"LaLiga debe ser director deportivo del Barça", criticó. "Unas veces dice que no y otras que sí. Déjenles hacer, no les condicione. El Barça es con el Real Madrid los dos mejores equipos del mundo y condicionarles en un fichaje me parece un absurdo y presionarle mucho más".



Preguntado por el interés del Barcelona en el delantero Robert Lewandowski, Florentino Pérez cree que podrá cerrar la operación y que será bueno para el fútbol español contar con una estrella más.



"Puede ficharlo seguro, pero es un jugador muy bueno que no está libre. Si viene Lewandowski fenomenal, todo lo que sea que la liga española prospere es bueno para todo el mundo", opinó.



Por último, dejó palabras que respaldaron la figura de Laporta. "No sé como ha llegado a esta situación el Barcelona, pero es un club que vale mucho dinero. Yo cuando entré en el Real Madrid estaba en mala situación, hay que hacer una serie de cosas, Laporta lleva un año y las cosas no se hacen de la noche a la mañana".



"Tengo buena relación con Laporta, no hablamos a menudo pero cuando hay algún problema que nos afecta a los dos, sí lo hacemos", sentenció.







