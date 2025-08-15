Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Comienza su historia: Franco Mastantuono tuvo su primer entrenamiento

Franco Mastantuono en el Real Madrid.
Franco Mastantuono en el Real Madrid. | Fuente: Real Madrid
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Franco Mastantuono se puso por primera bajo las órdenes del entrenador de Real Madrid, Xabi Alonso.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid volvió a los entrenamientos este viernes con la gran novedad de Franco Mastantuono. El futbolista argentino compartió su primer día de trabajo con sus nuevos compañeros en el centro de entrenamiento de Valdebebas.

El cuadro merengue, dirigido por Xabi Alonso, dio a conocer cómo fue el rigor de la práctica del club más ganador de la Champions League.

"Los jugadores comenzaron con una sesión de activación en el gimnasio y una fase de vídeo con análisis táctico en el interior. Sobre el césped, el equipo llevó a cabo un entrenamiento marcado por una gran intensidad, en el que realizaron ejercicios de combinación y llegadas, tiros a portería y partidos de cinco contra cinco en dos campos. Finalizaron con series físicas", apuntó Real Madrid.

 CamavingaEndrickBellingham y Mendy continúan con sus procesos de rehabilitación.

El plan físico para Mastantuono

El argentino llegó a Madrid el 2 de agosto y desde el día siguiente siguió un plan específico de trabajo, ya que, según la normativa FIFA acerca de que futbolistas extracomunitarios menores de 18 años, no pueden entrenarse con un equipo europeo, no pudo ser jugador de pleno derecho del conjunto blanco hasta cumplir la mayoría de edad, lo que ocurrió este jueves.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Franco Mastantuono Real Madrid LaLiga

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA