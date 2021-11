Agente de Gareth Bale criticó el comportamiento de los hinchas del Real Madrid | Fuente: AFP

Gareth Bale es una de las principales estrellas que integran el plantel del Real Madrid. Es de los fichajes más caros en la historia del club y también cuenta con uno de los salarios más altos, sin embargo, el galés dejó de ser hace mucho un elemento indispensable para los merengues.

Gareth Bale supo brillar como integrante de la ‘BBC’ del Real Madrid, pero, aunque contó con muchas oportunidades para pasar al primer plano, no dio el paso que tanto esperaron los hinchas merengues, algo que en diversos momentos se lo cuestionaron.

Al respecto, el agente del galés, Jonathan Barnett, criticó en ‘Deportes Cuatro’ la actitud que los aficionados mostraron con el extremo.

"Es irrelevante, no me importa lo que piensen. No me importa lo que piensen los aficionados del Real Madrid. ¿Por qué debería preocuparme? Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale. Se han comportado mal", afirmó.

¿Gareth Bale renovará con el Real Madrid?

Gareth Bale se recupera de una lesión tras acudir a la convocatoria de la Selección de Gales en noviembre, que buscaba su cupo para Qatar 2022, algo que provocó otra vez molestias en la ‘Casa Blanca’.

"Está bien. Por desgracia, volvió a lesionarse, pero estará bien, estará jugando pronto", contó el representante.

Tras varios años siendo parte del Real Madrid y con un préstamo como intermedio al Tottenham, el contrato de Gareth Bale finaliza en junio del 2022 y aunque no ha gozado de tanta continuidad, Jonathan Barnett dejó entrever que le gustaría quedarse.

"Le encanta vivir aquí con su familia, le encanta Madrid. Vamos a esperar y a ver qué es lo que pasa. Su relación con Ancelotti es fantástica”, sentenció.





